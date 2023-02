Le Real Madrid a refusé João Cancelo

La suite après cette publicité

Désireux de retrouver du temps de jeu après sa relégation sur le banc de Manchester City, João Cancelo a fait le choix de rejoindre le Bayern Munich cet hiver. Si son nom avait un temps été lié au Real Madrid, au bénéfice des relations entretenues par son agent Jorge Mendes avec le club, Marca rapporte que la direction des Merengues avait rejeté cette possibilité.

Selon le journal madrilène, le Real Madrid ne considère pas le poste de latéral droit comme une priorité, et ce malgré les blessures récurrentes de Dani Carvajal. Lucas Vázquez et Nacho Fernández, dont les contrats expireront respectivement en juin 2024 et juin 2023, ont également la confiance du club.

