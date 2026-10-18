OL : la banderole des Bad Gones après les dégradations lors de la manifestation du 17 octobre

En marge des débordements survenus samedi à Lyon, les Bad Gones ont affiché leur colère ce dimanche soir à l’occasion de la rencontre entre l’OL et l’OGC Nice. Dans le virage Nord du Groupama Stadium, les supporters lyonnais ont déployé une banderole pour dénoncer les pillages et les dégradations commis dans le centre-ville lors de la manifestation du 17 octobre. Plus de 20 000 personnes s’étaient rassemblées dans les rues de Lyon, où plusieurs dizaines de commerces ont été vandalisés ou pillés, tandis que l’office de tourisme de la place Bellecour a été ravagé par un incendie.

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Banderole des Bad Gones contre les saccages des manifestations à Lyon. #OLOGCN https://t.co/j17JWMnHoH — Planète Lyon (@Planete_Lyon) October 18, 2026

Selon Le Monde et Lyon Capitale, les dégâts ont notamment touché des enseignes de la Presqu’île. « Commerces pillés, ville saccagée. L’institution Bocuse souillée. Soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon. » Le message des Bad Gones exprime leur solidarité envers les commerçants et les acteurs économiques touchés par ces violences. Les supporters de l’OL ont ainsi profité de l’affiche face à Nice pour dénoncer les conséquences des débordements dans leur ville et apporter publiquement leur soutien à ceux qui la font vivre au quotidien.