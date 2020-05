Chambly : plus de 100 candidatures pour entraîner le club

Promu en Ligue 2 l'été dernier, le club de Chambly a tenu bon en arrachant une belle dixième place avant que le championnat soit arrêté pour cause de coronavirus. Malgré tout, le coach Bruno Luzi est parti et les dirigeants vont devoir s'affairer afin de lui trouver un remplaçant pour la saison prochaine.

Et le moindre que l'on puisse dire c'est que le club picard aura l'embarras du choix. A en croire les dernières informations de L'Equipe, le club a reçu pas moins de 100 candidatures. Plusieurs noms comme ceux d'Oswald Tanchot (ex Le Havre), Didier Ollé Nicolle (ex Orléans), Faruk Hadzibegic (ex Red Star et actuel sélectionneur du Monténégro), Marco Simone (ex SC Chabab Mohammedia), Patrice Garande (ex Caen) ou encore Fabrizio Ravanelli (ex Arsenal Kiev) sont évoqués.