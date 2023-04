AC Milan : Rafael Leao devrait enfin prolonger

Depuis plus d’un an maintenant, l’AC Milan négocie avec Rafael Leao d’une prolongation. L’attaquant portugais, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération (et il le confirme encore cette année avec 11 buts et 10 passes décisives), tardait à signer son contrat et les deux parties ne semblaient pas réussir à se mettre d’accord. En cause notamment une amende que doit payer le joueur au club du Sporting Portugal à l’époque de son départ vers Lille.

Et après avoir fait patienter très longtemps les supporters milanais, il semble que le dénouement soit proche. Selon les informations du média Relevo, le joueur et le club sont tombés d’accord pour une prolongation. L’AC Milan a accepté de payer les 19 millions que doit le joueur au Sporting. L’ancien du LOSC devrait toucher 5 millions par an et devenir l’un des plus gros salaires du club. Mais tout n’est pas bouclé pour autant selon le média espagnol qui précise qu’il reste un détail à régler : la qualification ou non du club en C1. Cela jouera sur la décision finale.

