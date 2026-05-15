José Mourinho défend Arbeloa face à Mbappé

Par médias interposés, Kylian Mbappé et Alvaro Arbeloa ont exprimé leur désaccord. Le joueur a allumé la première mèche en déclarant que le coach avait fait de lui son quatrième attaquant et qu’il devrait se battre pour retrouver sa place. Dans la foulée, le technicien espagnol a totalement démenti. La situation est en tout cas explosive au sein de la Casa Blanca. José Mourinho, qui pourrait y faire son retour, a été invité à s’exprimer sur ce sujet brûlant.

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Et il est visiblement du côté du coach. « C’est un ami. C’est un de ces joueurs qui ont tout donné, investis corps et âme pour moi. Et maintenant qu’il est l’entraîneur du Real Madrid, si ce lien existe déjà entre le club et moi, la présence d’Alvaro sur le banc le renforce encore davantage comme mon désir de voir les choses se dérouler au mieux .» KM10 est fixé.