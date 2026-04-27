Bayern Munich : l’Allemagne a désigné le gros point faible du PSG

Le choc des titans. Demain soir, le Parc des Princes va se transformer en véritable arène à l’occasion de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Dans le coin rouge, les Allemands n’auront pas toutes leurs forces vives pour ce rendez-vous en terre française. Cinq joueurs manqueront à l’appel, à savoir Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Sven Ulreich, Lennart Karl et Tom Bischof. Dans le coin bleu, Luis Enrique et Paris craignaient le pire après les blessures plus ou moins récentes de certains cadres dont Vitinha ou encore Fabian Ruiz. Finalement, à part Quentin Ndjantou, tout le monde est opérationnel pour cette 1/2 finale aller. Une annonce qui a fait le bonheur de tous les amoureux du club de la capitale. Moins de ceux du Bayern Munich.

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De l’autre côté du Rhin, on suit forcément de très près les moindres faits et gestes des Franciliens. C’était encore le cas ce lundi, à la veille de la rencontre. Dès la publication du point médical du PSG, la presse allemande a réagi. Sky Germany a parlé d’une «bonne nouvelle pour le PSG» avant d’ajouter : «le Paris Saint-Germain, tenant du titre, devrait pouvoir compter sur la quasi-totalité de son effectif pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi à 21h. L’entraîneur Luis Enrique a notamment intégré Vitinha et Achraf Hakimi, récemment indisponibles en raison de blessures, lors de la dernière séance d’entraînement de lundi. Nuno Mendes, compatriote portugais de Vitinha, qui avait fait un bref retour à Angers après s’être remis d’une blessure à la cuisse, était également présent. »

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Un PSG au complet qui inquiète

Le ton est un peu plus pessimiste du côté de Sport 1, qui ne voit pas ces retours d’un très bon œil. Dans un article intitulé «le Bayern a du souci à se faire», la publication allemande a écrit : «le PSG semble s’attendre au retour de tous ses joueurs clés. Le Bayern Munich est inquiet (…) Les stars du PSG se préparent pour le choc face au Bayern.» Idem du côté de Bild. «Bonne nouvelle pour le PSG et mauvaise pour le Bayern ? À l’approche de la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, tout porte à croire que le Paris Saint-Germain pourra aligner une équipe quasi-type. Lors de la dernière séance d’entraînement lundi, tous les joueurs clés étaient de retour sur le terrain, y compris Vitinha (26 ans) et Achraf Hakimi (27 ans), récemment blessés.»

La publication allemande poursuit : «de plus, l’entraîneur Luis Enrique a pu récemment faire souffler plusieurs stars. Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, ainsi que des attaquants comme Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, ont été ménagés en championnat ; ils devraient désormais être frais et dispos. Logique, car le PSG veut attaquer le Bayern à pleine puissance.» En Allemagne, on craint particulièrement la machine à gagner pilotée par Luis Enrique. La force collective des Parisiens effraie de l’autre côté du Rhin. «Malgré son élimination, le Real Madrid a prouvé que même cette équipe du Bayern Munich peut être vaincue. Défensivement, le marquage individuel des Munichois a été fébrile lors des deux rencontres de quart de finale, et ils devront relever un défi similaire en demi-finale face à l’attaque fulgurante du PSG.»

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Des atouts sur presques toutes les lignes

«Lorsque Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué, Bradley Barcola ou le Ballon d’Or Ousmane Dembélé passent à la vitesse supérieure et accélèrent, les champions d’Allemagne sont en grand danger – et peuvent potentiellement faire preuve d’une efficacité et d’une détermination encore supérieures à celles de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Attention : la vitesse vertigineuse du PSG s’accompagne désormais d’une technique de touche plutôt directe. Le style de jeu du PSG offre au Bayern Munich un potentiel de danger bien plus important, même un an après le plus grand succès de son histoire. Le danger, pourrait-on penser, est omniprésent. L’équipe de Luis Enrique n’utilise pas la vitesse uniquement sur ses attaquants. Les latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui étirent le jeu encore plus que la saison dernière – ce qui ne les empêche pas de repiquer dans l’axe et d’exploiter les demi-espaces – se projettent souvent vers l’avant. »

Kicker a aussi peur pour son milieu de terrain, qui devra faire face aux talents parisiens. Vitinha, João Neves, Fabian et Warren Zaïre-Emery semblent ne jamais cesser de courir après le ballon lorsqu’ils ne l’ont pas – et lorsqu’ils l’ont, il faut le leur prendre. Les deux Portugais et l’Espagnol, en particulier, font preuve d’une précision balle au pied et d’une qualité de passe exceptionnelles, capables de contraindre leurs adversaires à courir après le ballon indéfiniment grâce à un jeu incisif et direct – et ils le font. Leurs déplacements constants sans ballon et leur rythme généralement élevé mettront à rude épreuve le marquage individuel des défenseurs du Bayern Munich. Le tout, sans compter Lucas Beraldo, repositionné dans l’entrejeu et comparé à Sergio Busquets par Luis Enrique.

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Safonov, le point faible ?

Tout cela inquiète Kicker, qui estime que le duo Kimmich-Pavlovic aura fort à faire et pourrait se retrouver en infériorité dans le cœur du jeu. Idem devant où Ousmane Dembélé, qu’on connaît bien en Allemagne depuis son passage au BVB, fait peur. Mais la presse allemande estime aussi que l’équipe de Vincent Kompany a aussi de nombreux atouts pour faire tomber Paris, à commencer par son attaque de feu Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz. Un trio qui peut donner le tournis à la défense francilienne et qui a déjà fait des étincelles lors de la victoire 2 à 1 en phase de championnat de la C1 le 4 novembre dernier. A ce moment-là, Lucas Chevalier était dans les cages parisiennes. Depuis, il a été déclassé et remplacé par Matvey Safonov. Un gardien qu’on ne craint pas vraiment en Allemagne.

«Matvey Safonov reste titulaire. Bien qu’il soit un bon gardien qui a récemment réalisé de beaux arrêts, il n’est probablement pas le gardien exceptionnel que le PSG avait en la personne de Gianluigi Donnarumma la saison dernière. Le gardien italien a ensuite été plus ou moins écarté pour titulariser Lucas Chevalier, un gardien plus technique. Mais Chevalier a montré des signes de fébrilité à plusieurs reprises, s’est blessé et a depuis perdu sa place au profit de la doublure de Safonov. Si les champions en titre ont un point faible, c’est peut-être au poste de gardien – le Bayern en a déjà profité avec Andriy Lunin dans les cages du Real Madrid.» Sauf surprise, c’est bien le Russe (22 matches toutes compétitions confondues, 20 buts encaissés, 11 clean sheets) qui débutera demain soir. Et il aura l’occasion de répondre sur le terrain afin de montrer au Bayern Munich et à l’Allemagne qu’il est tout sauf une épine dans le pied du PSG.