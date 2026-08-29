Premier League : Hull City enchaîne bien, Everton et Bournemouth se quittent sur un nul

La 2e journée de Premier League a offert deux rencontres particulièrement serrées ce samedi. Bournemouth et Everton se sont quittés sur un match nul (1-1), au terme d’une partie longtemps maîtrisée par les Cherries. Alex Scott avait ouvert le score à la 41e minute sur une passe d’Evanilson, permettant aux locaux de rejoindre les vestiaires avec un avantage mérité. Mais Everton a fini par revenir dans les dernières secondes grâce à James Tarkowski, auteur de l’égalisation à la 91e. Bournemouth a donc laissé filer deux points dans le temps additionnel, tandis que les Toffees ont arraché un précieux nul à l’extérieur.

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Dans l’autre rencontre, Hull City s’est imposé sur la pelouse de Coventry City (1-0). Après une première période sans but, les visiteurs ont fait la différence à la 82e minute grâce à Liam Millar, parfaitement servi par Mohamed Belloumi. Coventry n’est pas parvenu à réagir dans les dernières minutes et a finalement concédé sa première défaite de la saison. Hull, de son côté, a signé un succès important grâce à une fin de match efficace, confirmant son bon début de championnat.