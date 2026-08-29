Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Premier League : Hull City enchaîne bien, Everton et Bournemouth se quittent sur un nul

Par Valentin Feuillette
1 min.
Olie McBurnie @Maxppp

La 2e journée de Premier League a offert deux rencontres particulièrement serrées ce samedi. Bournemouth et Everton se sont quittés sur un match nul (1-1), au terme d’une partie longtemps maîtrisée par les Cherries. Alex Scott avait ouvert le score à la 41e minute sur une passe d’Evanilson, permettant aux locaux de rejoindre les vestiaires avec un avantage mérité. Mais Everton a fini par revenir dans les dernières secondes grâce à James Tarkowski, auteur de l’égalisation à la 91e. Bournemouth a donc laissé filer deux points dans le temps additionnel, tandis que les Toffees ont arraché un précieux nul à l’extérieur.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre, Hull City s’est imposé sur la pelouse de Coventry City (1-0). Après une première période sans but, les visiteurs ont fait la différence à la 82e minute grâce à Liam Millar, parfaitement servi par Mohamed Belloumi. Coventry n’est pas parvenu à réagir dans les dernières minutes et a finalement concédé sa première défaite de la saison. Hull, de son côté, a signé un succès important grâce à une fin de match efficace, confirmant son bon début de championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Hull
Everton
Bournemouth
Coventry

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Hull Logo Hull City
Everton Logo Everton
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Coventry Logo Coventry
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier