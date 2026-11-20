Un premier gros défi attend Zinédine Zidane en mars prochain. Après avoir terminé en tête de son groupe lors de la phase de poules de la Ligue des Nations, l’Équipe de France avait les yeux rivés sur Nyon (Suisse), où se déroulait le tirage au sort de la phase à élimination directe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus n’ont pas été épargnés puisqu’ils retrouveront l’Espagne, championne d’Europe et du monde en titre.

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Une affiche qui promet du spectacle et qui revêt surtout comme un parfum de revanche pour les Français. Sur les trois dernières confrontations entre deux nations, la Roja s’est systématiquement imposée. En demi-finale de l’Euro 2024, les hommes de Luis de la Fuente avaient renversé les Bleus à Munich (2-1), avant de dominer les ouailles de Didier Deschamps près d’un an plus tard, en Ligue des Nations (5-4). Bien évidemment, personne n’a oublié la démonstration des Espagnols en demi-finale de la Coupe du Monde, l’été dernier (0-2).

«L’objectif reste le même: aller au Final Four et gagner la Ligue des Nations»

Interrogé sur ce tirage et sur les retrouvailles avec la Roja, l’entraîneur de 54 ans a affiché sa détermination à l’approche de ce choc. « On savait qu’on allait tirer une équipe forte. Ce sera donc l’Espagne, le champion du monde en titre. On les connaît parfaitement, mais l’observation a été faite sur leurs derniers matchs et on va analyser tout ça avec mon staff. Pour aller loin dans une compétition, il faut, de toute façon, jouer et éliminer les meilleures équipes. D’ici là, on va suivre les joueurs qui étaient avec nous en novembre et les autres pour préparer la meilleure liste pour ce beau défi. Je sais qu’ils ont tous des matchs importants en club et qu’on va se retrouver seulement dans quatre mois, mais je suis sûr qu’ils vont garder ce grand rendez-vous dans un coin de la tête pour être prêts en mars. Il ne s‘agit pas d’une revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde, mais d’une autre compétition avec un nouveau groupe. Et l’objectif reste le même: aller au Final Four et gagner la Ligue des Nations », a réagi Zidane, dont le match s’annonce également particulier sur le plan personnel.

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Après avoir déjà affronté la Belgique, l’Italie et la Turquie, la France version Zidane s’apprête à affronter son premier adversaire du top 5 du classement FIFA. Qualifiés en tant que premiers de leur groupe, les coéquipiers de Kylian Mbappé disputeront le match aller en Espagne et recevront lors du retour. Les rencontres auront lieu entre le jeudi 25 et le dimanche 28 mars prochain. En cas de qualification, du très lourd les attend encore puisque c’est le vainqueur du choc Norvège-Angleterre qui se dressera face à eux.