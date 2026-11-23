À la veille du choc face à Naples en Ligue des Champions, Enzo Maresca s’est présenté en conférence de presse avec plusieurs sujets au programme. L’entraîneur de Manchester City a évoqué la situation actuelle des Cityzens, qui restent sur quatre rencontres sans victoire, mais aussi les difficultés structurelles du football italien et le manque d’audace qu’il estime nécessaire de corriger pour permettre à la Nazionale de retrouver les sommets. Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, son homologue Massimiliano Allegri a pu compter sur un soutien de poids.

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«En Italie, on est plutôt doués pour pleurer. Je n’y crois absolument pas, car c’est un match important de Ligue des Champions, qui vaut trois points pour nous comme pour eux. On reste sur quatre matchs sans victoire, et c’est dommage. Demain, il faut continuer sur notre lancée. Je m’attends à un Naples solide, comme je l’ai vu contre le Torino, la Lazio et à d’autres occasions. Ce sera un match assez difficile. Un avenir en Italie ? On ne sait jamais, mais je suis heureux ici. Le football italien a besoin de beaucoup de changement ; il faut être un peu plus audacieux. L’Italie est un pays attaché à ses traditions dans tous les domaines, pas seulement le football. Il faut du courage, sinon on se laisse distancer. Je ne pense pas que l’Italie manque de formation des jeunes. Et si c’était le cas, ce serait parce qu’ils ne travaillent pas bien avec les jeunes joueurs. À chaque fois qu’il manque une Coupe du monde ou autre chose, on entend dire qu’il est temps de changer. Mais au final, rien ne change»