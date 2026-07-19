Le magnifique hommage de Thomas Tuchel à Didier Deschamps

Après la victoire de l’Angleterre face à la France (6-4) pour le match de la troisième place, Thomas Tuchel a rendu un vibrant hommage à Didier Deschamps, qui dirigeait son 185e et dernier match à la tête de l’équipe de France. L’entraîneur allemand a dit tout le respect qu’il vouait à son homologue français. «Pour Didier Deschamps, je n’ai que les mots les plus bienveillants et les plus grands éloges, quel joueur, quel gagnant, quel homme, quelle personnalité, quel entraîneur», a-t-il confié.

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«Je pense qu’avant la demi-finale, nous étions tous convaincus que la France serait l’une des équipes présentes en finale, ils sont arrivés avec le statut de favori, et ils ont joué comme des favoris. C’était extrêmement impressionnant, et en même temps, Didier a toujours été d’une grande humilité, très amical, très ouvert d’esprit à mon égard. Je n’avais jamais côtoyé ce genre de joueur, ni une personnalité de cette envergure. Pourtant, il ne m’a jamais fait ressentir ça, pas une seule seconde lorsque j’étais entraîneur de Paris.»