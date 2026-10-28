Jérémy Mathieu est très proche de Bruno Fernandes

Six ans après la fin de sa carrière professionnelle, Jérémy Mathieu a pris ses distances avec le monde du football, sans pour autant couper tous les ponts avec ses anciens partenaires. Passé entre autres par Valence, le FC Barcelone et le Sporting Portugal, l’ancien défenseur français s’est confié dans un entretien accordé à So Foot sur les relations qu’il entretient encore avec certains joueurs. « J’ai des contacts avec certains joueurs de l’équipe de France, avec lesquels je dispute des matchs caritatifs. Sinon, le seul joueur avec lequel j’ai vraiment gardé contact, c’est Bruno Fernandes, que j’ai connu au Sporting », a-t-il révélé.

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Les deux anciens coéquipiers ont conservé une belle complicité, notamment autour des coups francs, qu’ils avaient l’habitude de travailler ensemble au Sporting. « De temps en temps, je regarde ses matchs. Quand il tire un coup franc, je filme et je lui envoie la vidéo. Je le chambre quand il ne marque pas. Je lui dis : “Je t’ai tout appris, et tu tires comme ça ?” », a plaisanté l’ancien Barcelonais. Une amitié qui dépasse les simples échanges à distance puisque Bruno Fernandes l’a même invité à Manchester. Désormais entraîneur des U15 à Aix-en-Provence, après avoir travaillé chez Intersport, Jérémy Mathieu garde ainsi quelques attaches avec son ancienne vie de footballeur, et particulièrement avec le capitaine des Red Devils.