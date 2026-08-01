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Ligue 1

Maghnes Akliouche envoie un clin d’œil au PSG sur Instagram

Par Allan Brevi
3 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp

Le feuilleton Maghnes Akliouche semble toucher à sa fin. Comme révélé par nos soins ces derniers jours, l’international français de l’AS Monaco a fait du Paris Saint-Germain sa priorité absolue et souhaite rejoindre le club de la capitale cet été. Une volonté qui aurait pesé dans les discussions puisque l’ASM aurait accepté la proposition parisienne estimée à 50 millions d’euros pour son milieu offensif.

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Un nouvel indice est venu renforcer l’idée d’un départ imminent vers Paris. Après avoir publié une photo sur son compte Instagram, Maghnes Akliouche a vu plusieurs réactions affluer, notamment celles de Manu Koné et Khephren Thuram venus le chambrer. Mais c’est surtout son interaction avec le commentaire de Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, qui a retenu l’attention. Le joueur monégasque a en effet liké le message du journaliste italien composé de deux yeux, un symbole souvent utilisé pour annoncer une opération proche de son officialisation. De son côté, le coach Luis Enrique est déjà fan du joueur.

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