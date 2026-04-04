OL : Fonseca a convaincu Moreira de signer

Arrivé sur la pointe des pieds à l’OL et dans un premier temps pour renforcer l’équipe réserve, Afonso Moreira est vite devenu un élément important de l’effectif de Paulo Fonseca. Et l’ailier de 21 ans a expliqué que c’était justement le technicien portugais qui l’avait convaincu de quitter le Sporting pour faire le grand saut en Ligue 1.

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« Je ne suis pas très au courant de ces détails, mais cela a eu un certain poids dans ma décision de discuter avec Paulo Fonseca. Avoir un entraîneur comme Paulo Fonseca, d’autant plus qu’il est portugais, a été une raison supplémentaire pour moi de venir en France. Comme c’est ma première expérience à l’étranger, avoir quelqu’un qui pouvait m’aider et qui parlait la même langue que moi était très important. Cela a été fondamental. »