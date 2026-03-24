PSG : Mauricio Pochettino répond à Thierry Henry

Sélectionneur des États-Unis depuis septembre 2024, Mauricio Pochettino est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain dans un long entretien accordé au quotidien L’Équipe. Parti en juin 2022, l’Argentin de 54 ans a tenu à régler ses comptes au cours de cette interview, notamment après avoir essuyé de nombreuses critiques quant à son management. À commencer par Thierry Henry. « Thierry Henry, qui commentait pour Prime, avait dit ne pas comprendre pourquoi Pochettino avait mis Messi à droite alors qu’il était meilleur proche de Neymar. À cela, je réponds : Pochettino et son staff n’ont pas délibérément envoyé Messi à droite en seconde période. Il arrive que les joueurs se retrouvent en position défensive pour récupérer, pour retrouver leur fraîcheur, et c’était le cas de Messi. Alors, si un ancien joueur comme Henry critique cette situation et m’en tient responsable, cela provoque un tollé. On entend : "Cet entraîneur ne sait pas faire jouer Messi. Il ne sait pas utiliser Mbappé." (Il se marre.) Voilà le genre d’irresponsabilités que certains dans le football peuvent adopter. La cible idéale au PSG, le bouc émissaire, c’était l’entraîneur ».

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« Je me souviens le lui avoir dit. Il était d’ailleurs d’accord avec moi et m’a répondu : "Bon, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?" Non ! Pas "Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?" Ne dis pas de contre-vérité, c’est tout. Ce sont parfois ces choses-là qui me blessent le plus. Quand on signe au PSG, c’est parce qu’on a un parcours derrière nous. Ce n’est pas pour me faire un cadeau. Personne ne te fait de cadeau dans le football. Moi, qu’on me dise que je suis laid, gros ou je-ne-sais-quoi, je m’en moque. Que l’on mente, en revanche… À cette époque, il y a eu beaucoup de manques de respect envers nous. Je le répète : nous avions les connaissances nécessaires pour créer une structure solide afin de donner à Messi, Neymar et Mbappé l’opportunité de donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais bon, la décision a été prise de nous retirer ».