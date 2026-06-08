EdF : Malo Gusto rend hommage à Didier Deschamps

Portée par un triplé du génial Michael Olise, l’équipe de France a fait le plein de confiance, ce lundi soir, face à l’Irlande du Noir (3-1). Un match amical juste avant le début du Mondial américain qui marquait aussi la dernière sortie du sélectionneur Didier Deschamps sur le sol français.

La suite après cette publicité

En zone mixte, Malo Gusto a d’ailleurs évoqué la soirée particulière du technicien tricolore. «Il y a du temps qui est passé, c’est vrai que c’est bien pour nous comme pour lui de disputer cette Coupe du Monde pour partir sur une bonne note. On était contents aussi d’entendre le stade crier son nom, je pense que ça lui a fait plaisir».