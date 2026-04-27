PSG : l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia fait une grande annonce pour son avenir

Khvicha Kvaratskhelia est au sommet de son art au Paris Saint-Germain. Auteur de 16 buts et 9 passes décisives en 42 matches cette saison, l’ailier géorgien revient au premier plan sur cette deuxième partie de saison, en étant notamment décisif contre Chelsea, puis Liverpool en Ligue des Champions cette saison. De quoi satisfaire son entraîneur, Luis Enrique : «Kvara est un joueur différent. Quand on l’a signé, on savait avant sa qualité, mais pas seulement technique ou physique, mais sa qualité en tant que personne. C’est un guerrier, un joueur qui transmet des sensations très positives avec le ballon».

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Et à l’approche de sa deuxième saison sous les couleurs parisiennes, son père a accepté d’évoquer son avenir. Alors que Kvara n’a plus d’agent depuis plusieurs mois, c’est son père qui s’occupe de sa carrière. Et alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2029, son père a confirmé des intérêts de plusieurs clubs : «oui, on parle souvent d’un intérêt de la part d’Arsenal ou d’autres clubs anglais, mais mon fils ne prête aucune attention à ces rumeurs. C’est un joueur hors pair dans l’une des meilleures équipes d’Europe, il est apprécié, aimé et joue bien, alors pourquoi songerait-il à changer ?»

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Le PSG est plus que satisfait de Kvaratskhelia

Il explique que Khvicha ne pense qu’aux intérêts de l’équipe et à la manière d’aider le club, à la manière de faire honneur à son pays natal. «Il joue dans un club très solide et couronné de succès, où il est apprécié et en qui on a confiance, il est l’un des meilleurs joueurs d’un club qui est l’actuel vainqueur de la Ligue des champions et demi-finaliste de la compétition en cours, alors pourquoi envisagerait-il de partir ailleurs ?», a-t-il également ajouté au média géorgien Kvirispalitra.

Le père de l’attaquant parisien de 25 ans ajoute également que, si le club parisien ne souhaite plus poursuivre la collaboration, «nous envisagerons également un départ, mais à ce stade, ce sujet n’est même pas à l’ordre du jour. Bien qu’il doive rivaliser avec les meilleurs joueurs de l’équipe de France au sein du club parisien, Khvicha est un membre indispensable du onze de départ, à de rares exceptions près», assure le père du joueur, qui précise que le Paris Saint-Germain affirme également et sans ambiguïté qu’il est un joueur inestimable pour l’équipe.

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