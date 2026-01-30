Une nouvelle menace de taille pour la France à l’indice UEFA

C’est une image qui risque de hanter longtemps la Canebière et les comptables du football français. Éliminé de la Ligue des Champions à la dernière minute sur un but fatal du gardien du Benfica, l’Olympique de Marseille symbolise mieux que quiconque les difficultés des clubs français cette saison. Cette déroute est une double peine : un désastre financier pour le club phocéen et un coup dur pour l’indice UEFA, privant la France de précieux points de bonus. Heureusement, le tableau n’est pas totalement noir en C1, même s’il est loin d’être flamboyant. Le PSG, sans briller, a validé son ticket pour les barrages grâce à un nul (1-1) face à Newcastle au Parc. Même constat pour l’AS Monaco, qui sauve l’essentiel avec un match nul (0-0) face à la Juventus. Les deux clubs verront février, mais devront passer par la case barrages, sans la sérénité des qualifiés directs.

Dans ce marasme, il y a une exception, une locomotive qui permet à la France de rester en vie : l’Olympique Lyonnais. Meilleur élève tricolore cette saison, le club rhodanien a terminé en tête de la phase de ligue de la Ligue Europa. Avec une équipe ultra-rajeunie, les Gones ont dominé le PAOK Salonique (4-2), s’offrant le luxe d’éviter les barrages et l’assurance de recevoir au retour lors des huitièmes de finale. Le LOSC, lui, est passé par un trou de souris. Malmenés, les Dogues ont arraché leur place en barrages face à Fribourg grâce à une victoire (1-0) et un penalty transformé par l’inoxydable Olivier Giroud dans les ultimes secondes. Un miracle que n’a pas connu l’OGC Nice. Déjà éliminés, les Aiglons ont conclu leur piteux parcours européen par une nouvelle défaite en Bulgarie face à Ludogorets (1-0), avec une équipe remaniée qui n’avait plus rien à espérer.

Le Portugal, la nouvelle menace qui effraie

Comme souvent à cette période de l’année, il faut sortir la calculette et regarder dans le rétroviseur. Si les Pays-Bas, auteurs d’une campagne catastrophique, avec un seul club rescapé, ne sont plus une menace immédiate, le danger vient désormais du sud. Le Portugal réalise une saison 2025-26 exceptionnelle (2e nation européenne cette année !), portée par les qualifications du Sporting CP, de Braga et de Benfica — le bourreau de l’OM. Et les chiffres sont clairement alarmants. Le Portugal, qui accuse actuellement un retard de 9,661 points sur la France, revient fort. Si l’on se projette en retirant la saison 2021-22 (qui s’effacera bientôt du calcul sur cinq ans), l’écart virtuel se réduit drastiquement à 4,161 points.

Si cette remontée lusitanienne ne change rien pour les places attribuées en 2026-27 (déjà acquises), elle pourrait remettre en cause le statut de la France pour la saison 2027-28. Avec une Angleterre intouchable qui écrase la concurrence (près de 21 points cette saison !), la France ne peut plus rêver du Top 4. Elle doit désormais se battre pour ne pas voir ses 7 qualifiés européens (dont 4 en Ligue des Champions) remis en question à moyen terme.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 30/01/2026 :

-1. Angleterre 20,958 points (9/9)

-2. Portugal 16,600 points (4/5)

-3. Allemagne 16,214 points (6/7)

-4. Espagne 15,531 points (6/8)

-5. Italie 15,500 points (6/7)

-6. France 13,750 points (5/7)

-7. Pologne 13,625 points (3/4)

-8. Grèce 12,100 points (4/5)

-9. Chypre 11,906 points (2/4)

-10. Danemark 11,750 points (1/4)

…

-13. Pays-Bas 8,645 points (1/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 111,797 points

-2. Italie 96,446 points

-3. Espagne 90,484 points

-4. Allemagne 87,331 points

-5. France 78,927 points

-6. Portugal 69,266 points

-7. Pays-Bas 66,595 points

-8. Belgique 60,850 points

-9. Turquie 49,075 points

-10. Rep.Tchèque 47,225 points