Gérard Lopez négocie la vente des Girondins de Bordeaux !

L’avenir des Girondins de Bordeaux a peut-être basculé ce samedi soir. Pour le compte de la dernière journée de National 2, le club au scapulaire pouvait encore croire à la montée en Ligue 3 et à une première bonne nouvelle depuis le rachat du club par Gérard Lopez. Mais pour cela, il fallait un coup du sort puisqu’il fallait s’imposer face à Avranches et espérer que le leader La Roche-sur-Yon ne gagne pas face à Locminé. Finalement, le miracle n’a pas eu lieu. En ballotage favorable en menant face à Avranches, les Girondins ont fini par craquer en apprenant que justement La Roche-sur-Yon ne tremblait pas face à Locminé.

La suite après cette publicité

Déboussolés, Bordeaux concédait même le match nul face à Avranches malgré une avance de deux buts (3-3). « Il fallait gagner et espérer un faux pas de l’autre côté, mais La Roche a gagné, c’est ce qui laisse moins de regrets ce soir. Concernant notre prestation, on n’a pas le droit de mener 3-1 et de laisser l’adversaire égaliser. Peut-être que de savoir que La Roche gagnait, ça a joué sur l’aspect mental, je ne sais pas, mais ce n’est pas une raison. C’est frustrant de ne pas finir sur une victoire. On termine sur une mauvaise note et c’est un peu chiant, même si ça n’aurait rien changé. C’est une soirée qui fait mal », analysait le coach Rio Mavuba après la rencontre. Une soirée qui fait mal, car dans le même temps, Bordeaux a aussi perdu sa place de meilleur deuxième des poules de N2 au profit de Bourges. Cette place pouvait permettre de monter en L3 en cas de descente administrative par la DNCG cet été.

Un investisseur français sur le coup

Bordeaux jouera donc en N2 la saison prochaine pour la troisième année consécutive. Du moins, si le club survit économiquement. Car le club présidé par Gérard Lopez est toujours dans la galère financière et chaque saison loin de l’élite du football français diminue les chances de survie du club. Depuis quelques semaines, on parlait de la nécessité d’injecter 7 millions cet été pour passer la DNCG. Ce samedi soir, après la nouvelle désillusion bordelaise, Sud-Ouest lâche une bombe. Gérard Lopez est en négociations pour la vente de la majorité des parts du club. Selon le quotidien régional, Gérard Lopez négocie actuellement avec Franck Tuil, propriétaire du fonds d’investissement Sparta Capital Management, basé à Londres.

La suite après cette publicité

Les négociations sont en cours avec l’investisseur français pour une prise de participation majoritaire dès cet été (Gérard Lopez garderait tout de même des intéressements financiers en cas de remontée). Les deux hommes se connaissent depuis le rachat du LOSC en 2017 par le groupe Elliott. Franck Tuil a déjà rencontré par deux fois le maire de Bordeaux ainsi que la direction opérationnelle du Haillan. Preuve du sérieux du projet. Si cela va au bout, il devra donc sortir du cash dans la foulée (entre 7 et 9 millions) pour permettre au club d’éviter la liquidation judiciaire. Ce rachat ne dépendra pas d’un éventuel repêchage du club inespéré en Ligue 3. Les supporters bordelais pourraient donc enfin dire (presque) adieu à Gérard Lopez. À suivre…