Stade Rennais - OL : les notes du match

Ce dimanche, la 4e journée de Ligue 1 s’était conclue par un choc intéressant entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Bretons s’étaient articulés dans un 3-5-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Anthony Rouault, Jérémy Jacquet et Abdelhamid Aït Boudlal. Le milieu de terrain était assuré par Valentin Rongier et Djaoui Cissé avec Ludovic Blas un cran plus haut, tandis que Przemysław Frankowski et Quentin Merlin occupaient les rôles de pistons. Devant, Breel Embolo était accompagné par Estéban Lepaul. De leur côté, les Gones s’étaient organisés dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps comme dernier rempart. Devant lui, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius formaient la défense, Tanner Tessman et Tyler Morton composaient l’entrejeu, et Adam Karabec avec Malick Fofana animaient les couloirs. Corentin Tolisso occupait la pointe, soutenu par Khalis Merah.

Le match avait démarré fort et Corentin Tolisso avait ouvert le score en plaçant une tête sur la droite du but, après un superbe centre d’Ainsley Maitland-Niles servi en retrait par Adam Karabec d’une talonnade côté droit (14e). Peu après, Ainsley Maitland-Niles avait remis en retrait pour Rémy Descamps mais Estéban Lepaul en avait profité en passant devant le gardien lyonnais, sa déviation avait filé à gauche du but des Gones (30e). En fin de première période, un renversement du jeu de Tanner Tessman vers l’aile gauche avait trouvé Khalis Merah qui s’était joué du tacle glissé de Ludovic Blas avant de partir au but ; il avait fixé Brice Samba dont la parade avait dévié le tir sur la droite de la surface. Khalis Merah avait suivi et frappé dans un angle réduit, mais Brice Samba avait repoussé en corner (41e).

Rennes profite de l’expulsion de Morton !

Au retour des vestiaires, le rythme était resté élevé. Trouvé en retrait par Malick Fofana côté gauche, Khalis Merah avait distillé un joli ballon au point de penalty pour Adam Karabec. Ce dernier s’était joué d’une feinte de Quentin Merlin puis avait frappé, mais sa tentative trop molle avait été captée par Brice Samba (62e). Parti de la gauche, Djaoui Cissé avait enroulé une frappe vers la lucarne droite de Rémy Descamps mais son tir s’était dérobé de peu sur la droite (63e). Les Rennais avaient continué de pousser. Trouvé sur la gauche de la surface par Esteban Lepaul, suite à une touche vite jouée, Mohamed Kader Meïté avait tenté une frappe croisée qui avait filé au but, mais Rémy Descamps, vigilant, avait détourné en corner (70e). Dans la foulée, après une récupération haute, Mousa Al-Tamari avait porté le ballon et avait vu son tir contré par Clinton Mata avant qu’il ne lui revienne ; la deuxième tentative du Jordanien était passée à gauche du cadre (71e).

Quelques minutes plus tard, Tyler Morton avait été exclu pour avoir empêché un contre de Kader Meïté et l’OL s’était retrouvé à dix (75e). Dans les dernières minutes, les Rennais avaient réussi à égaliser. Sur un corner frappé sur la droite vers le second poteau, un cafouillage s’était produit entre Rémy Descamps et Jérémy Jacquet. Le ballon avait flotté devant le but lyonnais et Anthony Rouault avait suivi pour égaliser après une déviation involontaire de Kader Meïté (80e). Dans le temps additionnel, sur la gauche de la surface, Seko Fofana avait trouvé Kader Meïté qui s’était joué au physique de Ruben Kluivert ; son tir avait été dévié et s’était logé sur la gauche du but de Rémy Descamps dans un angle réduit (90e+3). Lancé sur la droite, Mousa Al-Tamari avait réussi à centrer devant le but lyonnais et avait trouvé au premier poteau Mohamed Kader Meïté, qui avait dominé Ruben Kluivert dans les airs et avait logé le ballon sur la gauche du but (90e+5).

L’Homme du match

**- Meïté (non noté) : entré en jeu à la place d’Embolo dès la 69e minute, le jeune joueur rennais a directement tenté sa chance, mais est tombé sur un Rémy Descamps solide. Meïté a ensuite subi un tacle assassin de Morton, qui a été exclu à la 75e minute. Il s’est offert un superbe doublé avec deux buts coup sur coup en toute fin de match qui ont fait gagner Rennes. Décisif sur toutes les bonnes actions de jeu bretonnes, il est logiquement récompensé.

Stade Rennais

- Samba (7) : titulaire indiscutable dans la cage rennaise, l’international tricolore n’a rien pu faire sur la tête de Corentin Tolisso à la 14e minute (0-1). Mais loin de se laisser abattre, il a ensuite réalisé un arrêt exceptionnel sur une double tentative de Merah, permettant au SRFC de rester dans le match et confirmant une nouvelle fois son rôle de dernier rempart. Un match plutôt sérieux sur le plan individuel.

- Rouault (5,5) : positionné sur le côté gauche de la défense centrale, il a livré une prestation sérieuse et appliquée tout au long du match. Solide dans ses duels et attentif dans ses placements, il a parfaitement contenu Merah sur son couloir, limitant ses prises d’initiative et empêchant toute percée dangereuse. Grâce à sa lecture du jeu et à ses interventions précises, il a contribué à maintenir l’équilibre défensif de son équipe. Sur une action litigieuse, Rouault a égalisé à la 80e.

- Jacquet (5) : défenseur central et titulaire indiscutable dans les plans d’Habib Beye, il a montré une solidité tout au long du match. Malgré le but de Tolisso, qui a entaché sa prestation, il a globalement bien contenu les offensives adverses et assuré sa zone avec sérieux.

- Aït Boudlal (4) : aligné à droite de la défense centrale dans une ligne à trois, il a rencontré quelques difficultés et n’a pas toujours paru serein dans ses interventions. Habib Beye a décidé de le remplacer par Seidu (4) à la mi-temps, une décision forte qui visait à renforcer l’arrière-garde. Seidu est entré pour apporter plus de solidité et de lisibilité à la défense, stabilisant le bloc et améliorant la couverture des espaces, mais il a directement écopé d’un carton jaune après une grossière faute sur Fofana.

- Merlin (5,5) : arrivé de l’OM, aligné sur le côté gauche en tant que piston, il a multiplié les courses et les centres tout au long de la rencontre, cherchant à apporter du danger côté offensif. Cependant, il a souvent buté sur une défense lyonnaise bien organisée, à l’image de sa tentative repoussée à la 43e minute, qui témoigne de la vigilance et de la solidité de l’arrière-garde adverse.

- Frankowski (5) : recrue estivale, à l’instar de nombreux joueurs rennais ce soir, il s’est beaucoup projeté sur son couloir droit, cherchant à dynamiser l’attaque de son équipe. Il a multiplié les courses et tenté plusieurs centres, à l’image de celui repoussé par la défense à la 37e minute. Frankowski a été averti à la 26e minute. Malgré ces tentatives généralement bien couvertes par les Lyonnais, il a montré de l’activité et de la volonté pour créer des décalages. Il a cependant été remplacé par Al Tamari (4,5) à la mi-temps. L’international jordanien a beaucoup tenté devant le but, notamment sur une frappe lourde à la 70e, qui a finalement terminé hors cadre.

- Blas (6) : auteur d’une frappe contrée dès la 21e minute, il s’est montré précieux dans les rangs d’Habib Beye pour poser le pied sur le ballon et assurer la conservation du cuir. Très impliqué dans les tâches défensives, il a multiplié les efforts pour soutenir son équipe tout en orientant le jeu. Leader technique habituel, il a également su organiser et relancer proprement le jeu depuis le milieu, combinant responsabilité défensive et influence offensive malgré le très bon pressing des hommes de Paulo Fonseca. Il a été remplacé par Nagida à la 90e+9.

- Rongier (5) : capitaine des Bretons, il a connu une rencontre difficile face à la vivacité et à la technique des milieux lyonnais. Malgré une frappe lointaine non cadrée à la 51e minute, il s’est illustré par sa combativité dans les duels, notamment face à Tolisso, tout au long du match. Sa présence a néanmoins été importante pour organiser son équipe et tenter de contenir les initiatives adverses.

- Cissé (5,5) : positionné au cœur du jeu, il disputait son premier match titulaire de la saison, préféré à Seko Fofana. Très impliqué dans de nombreux duels, il a montré de l’activité, mais a parfois manqué de justesse dans ses passes, ce qui a limité son impact offensif et sa capacité à organiser le jeu. Après une belle projection, Cissé a complètement loupé sa frappe à la 68e minute. Il a ensuite été remplacé par Seko Fofana à la 69e. Habib Beye a décidé de renforcer son entrejeu avec un milieu d’expérience.

- Lepaul (4) : auteur d’un but lors de son premier match avec Rennes, il évoluait ce soir dans un duo avec Embolo. Après avoir inscrit 13 buts avec Angers la saison dernière, il a eu du mal à se montrer décisif face à l’OL ce soir. Assez discret tout au long de la rencontre, il a été bien contenu par Mata et Niakhate. En seconde période, Lepaul n’a quasiment touché aucun ballon. Un match frustrant pour Lepaul.

- Embolo (5,5) : souvent orienté dos au jeu, il a été un élément important côté rennais. Recrue arrivée de Monaco, il jouait son premier match avec Rennes et était très attendu par les supporters bretons. Malgré ses efforts pour s’imposer et peser sur la défense adverse, il a encore semblé chercher ses repères, des débuts prometteurs, mais encore largement perfectibles. Le Suisse a été remplacé par le jeune Kader Meïté dès la 69e minute. Le jeune joueur rennais a directement tenté sa chance, mais est tombé sur un Rémy Descamps solide. Meïté a subi un tacle assassin de Morton, qui a été exclu à la 75e minute. Meïté s’est offert un superbe doublé avec deux buts coup sur coup en toute fin de match.

Olympique Lyonnais

- Descamps (4) : pourtant décisif devant Meïté (70e), il n’a rien pu faire sur l’égalisation rennaise. Mais il s’est troué sur le deuxième but et a concédé un troisième dans la foulée.

- Maitland-Niles (6) : l’Anglais monte en puissance en ce début de saison. Plus solide défensivement, il s’est souvent projeté, à l’image d’un centre décisif au second poteau pour l’ouverture du score de Tolisso. Il a tout de même mis en danger son gardien, Descamps, sur un ballon mal renvoyé directement sur Lepaul (33e), mais s’est bien repris ensuite.

- Mata (5,5) : auteur de plusieurs retours précieux (28e, 40e, 55e), il a aussi été solide dans les duels. Son bon match n’a toutefois pas été récompensé, puisque son équipe a sombré après l’expulsion de Morton.

- Niakhaté (5,5) : plus solide que d’habitude, il a remporté 5 duels et réussi 6 dégagements importants. En revanche, il n’a rien pu faire sur le but encaissé.

- Abner (5) : en attendant le retour de Tagliafico, le Brésilien a montré de la solidité en début de partie face à Blas. Il a beaucoup aidé ses partenaires dans l’axe et épaulé Fofana offensivement. Mais il a craqué lors du temps faible lyonnais.

- Tessmann (7) : très solide, il a excellé dans la conservation et gagné 7 duels, en plus de 4 récupérations importantes. Auteur d’une superbe transversale pour Merah, qui a manqué son duel, il est aussi à l’origine du but de Tolisso. De plus en plus en confiance.

- Morton (4) : toujours juste techniquement et précieux dans la conservation, il a cependant craqué après une perte de balle dans un duel désespéré avec Meïté, avant d’être expulsé bêtement (78e). Une faute qui a coûté le match à l’OL.

- Tolisso (6,5) : il s’est offert la première frappe de la rencontre, avant d’ouvrir le score de la tête. Au-delà de son but, le capitaine lyonnais a été précieux par son activité : 8 duels gagnés et 3 récupérations.

- Karabec (4,5) : auteur d’une jolie talonnade pour Maitland-Niles sur l’ouverture du score, il a aussi beaucoup aidé défensivement. Mais il a manqué la balle du 2-0 après avoir effacé Merlin (62e). Remplacé par Ghezzal (65e).

- Merah (5,5) : actif offensivement, il a montré sa maîtrise technique et sa conservation malgré son jeune âge. En revanche, il a manqué de sang-froid lors de son face-à-face avec Samba (41e). Remplacé par Sulc (74e).

- Fofana (4,5) : moins influent que face à l’OM, il a été bien muselé par la défense rennaise. Il a tout de même contraint Seidu à un carton jaune (47e) et a beaucoup aidé défensivement. Remplacé par Kluivert (85e), qui a manqué son duel devant Meïté.