OM : Timber refuse de parler de son avenir

Quinten Timber s’est présenté en conférence de presse à la Commanderie de vendredi, deux jours avant la réception de Nice. Un exercice pas évident au regard de l’actualité olympienne, même si lui n’était pas présent lors de la déroute lorientaise. Les questions ont porté sur la mise au vert, sur la manière de redresser l’équipe et les consignes de Beye. Ce à quoi le milieu néerlandais a répondu par les trois mêmes réponses tout au long de son intervention. Une autre question a concerné son avenir sur la Canebière, alors qu’il est arrivé en janvier dernier, mais que pas grand-monde ne sait encore à quoi pourrait ressembler le onze phocéen la saison prochaine.

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« Honnêtement et comme vous avez dit, je suis arrivé en janvier. Je suis concentré à 100%. Je ne réfléchis pas à ce qu’il va se passer en juillet. On ne reparlera à ce moment si vous voulez », a ainsi évacué Timber, sous contrat jusqu’en 2030.