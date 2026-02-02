Le Genoa fonce sur Cédric Bakambu

Selon les informations de Matteo Moretto, des renseignements ont été pris par le Genoa concernant un possible transfert de Cédric Bakambu, actuellement attaquant du Real Betis en Liga, dans le cadre du mercato hivernal. D’après ces échos, le club génois étudie ce profil pour renforcer son secteur offensif, en quête d’expérience et de finition, et un accord entre Betis et Genoa est évoqué, mais la décision finale du joueur reste encore incertaine. Ce possible intérêt intervient alors que Bakambu, âgé de 34 ans, voit son temps de jeu limité à Betis cette saison et pourrait envisager un départ vers la Serie A pour relancer sa carrière avant l’été.

Avant-centre expérimenté formé à Sochaux, Bakambu, passé par la Turquie (Bursaspor, Galatasaray), la Chine (Beijing Guoan), la Grèce (Olympiacos) et actuellement en Espagne avec Betis depuis 2024, a notamment été deuxième meilleur buteur du Betis en 2025 avant une grave blessure musculaire, avant de retrouver progressivement un rôle utile en attaque et de devenir le meilleur buteur du club en compétitions européennes lors d’une campagne de Conference League. Malgré quelques difficultés sporadiques de rendement cette saison et des rumeurs de départ, il reste sous contrat avec Betis jusqu’en juin 2026 et conserve un profil de joueur expérimenté susceptible d’apporter du poids offensif en Serie A.