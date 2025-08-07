Suivez en direct les annonces des nommés du Ballon d’Or 2025

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or est prévue le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet, les votes vont être ouverts au cours des prochaines semaines.

Ainsi, 100 journalistes (50 pour le Ballon d’Or féminin) trancheront pour définir le vainqueur en proposant leur top 10. Le 1er obtiendra 15 points, le 2e aura 12 points, le 3e aura 10 points, le 4e aura 8 points, le 5e aura 7 points, le 6e aura 5 points, le 7e aura 4 points, le 8e aura 3 points, le 9e aura 2 points et le 10e n’aura qu’un point.

Les critères du vote sont les suivants : 1) les performances individuelles, l’aspect décisif et impresionnant, 2) l’aspect collectif et les trophées gagnés et 3) la classe et le fair-play.