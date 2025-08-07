Suivez en direct les annonces des nommés du Ballon d’Or 2025
C’est le grand jour. Alors que la saison 2025/2026 n’a pas encore repris ses droits, on va connaître l’identité des 30 nommés pour le Ballon d’Or France Football 2025. Qui succèdera à Rodri sacré en 2024 ? Éléments de réponses tout au long de la journée …
Les nommés pour le Trophée Kopa
Place désormais aux hommes avec les 10 nommés pour le trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. On retrouve Pau Cubarsi (18 ans/Espagne/FC Barcelone), Ayyoub Bouaddi (17 ans/France/Lille), Désiré Doué (20 ans/France/Paris Saint-Germain), Estevao (18 ans/Brésil/Palmeiras et Chelsea), Dean Huijsen (20 ans/Espagne/Bournemouth et Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (18 ans/Angleterre/Arsenal), Rodrigo Mora (18 ans/Portugal/FC Porto), Joao Neves (20 ans/Portugal/Paris Saint-Germain), Kenan Yildiz (20 ans/Turquie/Juventus) et Lamine Yamal (18 ans/Espagne/FC Barcelone).
Les nommées pour le Trophée Kopa (F)
Pour le Trophée Kopa féminin qui récompense la meilleure joueuse de moins de 21 ans, les nommées sont Michelle Agyemang (19 ans/Angleterre/Brighton et Arsenal), Linda Caicedo (20 ans/Colombie/Real Madrid), Wieke Kaptein (19 ans/Pays-Bas/Chelsea), Claudia Martinez Ovando (17 ans/Paraguay/Club Olimpia) et Vicky Lopez (19 ans/Espagne/FC Barcelone).
Les lauréats de l’an dernier
Outre le Ballon d’Or de Rodri en 2024, il y a celui d’Aitana Bonmati (FC Barcelone/Espagne) pour le Ballon d’Or féminin. Le Trophée Kopa des moins de 21 ans avait été remporté par Lamine Yamal (FC Barcelone/Espagne) quand Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine) avait remporté leTrophée Yachine. Le Trophée Gerd Müller de meilleur buteur avait été partagé entre Harry Kane (Bayern Munich/Angleterre) et Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain). Jennifer Hermoso (Espagne/Tigres) avait obtenu le Trophée Socrates pour son combat pour l’égalité des sexes tandis que Carlo Ancelotti (Real Madrid) avait obtenu le Trophée Cruyff de meilleur coach. C’était Emma Hayes (Chelsea/USA) qui l’avait emporté chez les femmes. Le Real Madrid était le meilleur club masculin et le FC Barcelone était la meilleure équipe féminine.
Les modalités du vote
Alors que la cérémonie du Ballon d’Or est prévue le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet, les votes vont être ouverts au cours des prochaines semaines.
Ainsi, 100 journalistes (50 pour le Ballon d’Or féminin) trancheront pour définir le vainqueur en proposant leur top 10. Le 1er obtiendra 15 points, le 2e aura 12 points, le 3e aura 10 points, le 4e aura 8 points, le 5e aura 7 points, le 6e aura 5 points, le 7e aura 4 points, le 8e aura 3 points, le 9e aura 2 points et le 10e n’aura qu’un point.
Les critères du vote sont les suivants : 1) les performances individuelles, l’aspect décisif et impresionnant, 2) l’aspect collectif et les trophées gagnés et 3) la classe et le fair-play.
Le classement du Ballon d’Or 2024
Voici le classement complet du Ballon d’Or 2024 :
- 1 Rodri (Manchester City/Espagne) 1170 points
- 2 Vinicius Junior (Real Madrid/Brésil) 1129 points
- 3 Jude Bellingham (Real Madrid/Angleterre) 917 points
- 4 Dani Carvajal (Real Madrid/Espagne) 550 points
- 5 Erling Haaland (Manchester City/Norvège) 432 points
- 6 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain et Real Madrid/France) 420 points
- 7 Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine) 402 points
- 8 Lamine Yamal (FC Barcelone/Espagne) 383 points
- 9 Toni Kroos (Real Madrid/Allemagne) 291 points
- 10 Harry Kane (Bayern Munich/Angleterre) 201 points
- 11 Phil Foden (Manchester City/Angleterre) 157 points
- 12 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Allemagne) 101 points
- 13 Dani Olmo (RB Leipzig et FC Barcelone/Espagne) 86 points
- 14 Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria) 82 points
- 15 Nico Williams (Bilbao/Espagne) 73 points
- 16 Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Suisse) 60 points
- 17 Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay) 58 points
- 18 Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine) 28 points
- 19 Martin Ødegaard (Arsenal/Norvège) 16 points
- 20 Hakan Çalhanoglu (Inter Milan/Turquie) 15 points
- 21 Bukayo Saka (Arsenal/Angleterre) 14 points
- 22 Antonio Rüdiger (Real Madrid/Allemagne) 13 points
- 23 Ruben Dias (Manchester City/Portugal) 8 points
- 23 William Saliba (Arsenal/France) 8 points
- 25 Cole Palmer (Manchester City et Chelsea/Angleterre) 7 points
- 26 Declan Rice (Arsenal/Angleterre) 5 points
- 26 Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal) 5 points
- 28 Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espagne) 2 points
- 29 Mats Hummels (Borussia Dortmund et AS Rome/Allemagne) 0 point
- 29 Artem Dovbyk (Dnipro-1, Girona et AS Rome/Ukraine) 0 point
Le programme de la journée
Tout au long de la journée, France Football va dévoiler les nommés pour le Ballon d’Or dans les différentes catégories féminines et masculines. Il y a le Trophée Kopa qui récompense la/le meilleur(e) espoir, le Trophée Yachine pour la/le meilleur(e) gardien(ne), le Trophée Cruyff pour la/le meilleur(e) entraîneur(se) et évidemment le Ballon d’Or pour la/le meilleur(e) joueur(se). A noter aussi une récompense pour le meilleur club masculin et féminin de la saison :
- 12h30: Début de l’annonce des 5 nommées pour le Trophée Kopa féminin
- 12h45: Début de l’annonce des 10 nommés au Trophée Kopa masculin
- 13h: Début de l’annonce des 5 nommées au Trophée Yachine féminin
- 13h15: Début de l’annonce des 10 nommés au Trophée Yachine masculin
- 13h30: Début de l’annonce des 5 nommés au Trophée Cruyff du meilleur entraîneur d’une équipe féminine
- 13h45: Début de l’annonce des 5 nommés au Trophée Cruyff du meilleur entraîneur d’une équipe masculine
- 14h: Début de l’annonce des 5 meilleurs clubs de la saison féminine
- 14h15: Début de l’annonce des 5 meilleurs clubs de la saison masculine
- 15h: Début de l’annonce des 30 nommées pour le Ballon d’Or féminin
- 15h15: Début de l’annonce des 30 nommés pour le Ballon d’Or masculin
