Manuel Neuer de retour à l’entraînement

En décembre dernier, Manuel Neuer se fracturait la jambe droite juste après la Coupe du Monde. Une terrible nouvelle pour l’Allemagne, mais surtout le Bayern Munich, qui doit faire sans son portier depuis. Mais le gardien de but devrait bientôt retrouver les pelouses.

En effet, le natif de Gelsenkirchen fait de bons progrès et a même pris part à une séance d’entraînement avec les gardiens pour la première fois depuis sa grave blessure, juste après la victoire des Bavarois face à Augsbourg. Une superbe nouvelle pour le Bayern qui espère pouvoir compter sur Manuel Neuer au fil de la saison. Dans le même temps, Jamal Musiala, blessé à l’entraînement ces derniers jours, a repris la course et pourrait être opérationnel très prochainement.