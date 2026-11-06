« Il ne faut pas le chercher : » Amine Gouiri lève le voile sur la personnalité de Bruno Genesio

Proche de Bruno Genesio qu’il a connu lors de ses années de formation à Lyon, Amine Gouiri est sans doute le mieux placé à l’OM pour évoquer la personnalité et le tempérament de son entraîneur. Dans un entretien accordé à Ligue1+, l’international algérien a rappelé que malgré son goût pour la plaisanterie, le coach savait aussi se faire respecter.

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« Il est calmen mais ouais (il ne faut pas le chercher). Il est très positif, humainement, il aime rigoler avec tout le monde, mais il ne faut pas se moquer de lui, et s’il prend des décisions, il peut ne pas revenir dessus. Quand tu ne fais pas les choses comme il le veut, il sévit. »