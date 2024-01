PSG : Kylian Mbappé fait une grande annonce pour son avenir

Deux semaines après être intervenu en zone mixte pour la première fois depuis un moment, Kylian Mbappé a repris la parole. Dans un long entretien accordé à GQ, le champion du monde 2018 évoque ouvertement la suite de sa carrière. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, il ne dit pas ce qu’il va faire dans un avenir à court terme mais confirme qu’il quittera bel et bien un jour le club qu’il a rejoint en provenance de Monaco en 2017.

«Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe (Messi, Neymar, etc… ndlr) cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin.» Il n’en dira pas plus, alors que selon nos informations, l’attaquant s’est mis d’accord avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine.