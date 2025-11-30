Strasbourg : le coup de gueule de Liam Rosenior

Bien mauvais après-midi pour Strasbourg, cueilli à froid par Brest (2-1) à la Meinau. Une défaite qui fait mal aux Alsaciens, installés dans le wagon européen, et qui continue de les faire un peu chuter au classement, eux qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs de championnat. Après le match, l’entraîneur Liam Rosenior était logiquement énervé.

La suite après cette publicité

« Nous étions en totale maîtrise du match. On a très bien joué en première période. Je suis fatigué de répéter que mon équipe doit apprendre. Brest a eu un peu de possession dans notre moitié de terrain, mais ils n’ont pas tiré au but, et nous, on concède un penalty ridicule alors qu’il n’y a aucun danger. Ça n’a même pas changé le momentum. Après ça, on reprend le ballon, on se crée des occasions… qu’on ne convertit pas. Puis on perd le ballon dans notre dernier tiers, et il faut reconnaître que le but de Magnetti est une frappe fantastique. La première mi-temps, on était tellement au-dessus. On devait marquer ce deuxième but. Et en ce moment, on offre les buts à l’adversaire. Je ne veux plus parler de naïveté ou de jeunesse. Nous sommes une équipe qui joue le haut de tableau. Nous devons apprendre maintenant. Plus apprendre en théorie, mais le mettre en pratique, parce que nous laissons filer des points », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Alsasports.