Incidents OM : 12 supporters condamnés lors du procès

Le 30 janvier dernier, le match opposant l'Olympique de Marseille au Stade Rennais (22ème journée) avait dû être reporté à une date ultérieure (10 mars, ndlr). Quelques heures avant la rencontre, des incidents avaient éclaté au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, où certains supporters avaient manifesté avant de pénétrer dans l'enceinte. Quatorze fans avaient été interpellés. Huit avaient été placés en détention provisoire par le Tribunal correctionnel de Marseille tandis que les six autres étaient placés sous haute surveillance en attendant le procès.

Un procès qui était fixé au 24 février et qui a donc rendu son verdict hier. Alors que le procureur avait requis 13 peines de 8 mois et une peine de 4 mois ferme sans mandat de dépôt pour le 14ème accusé (déjà reconnu coupable de vol), La Provence explique que le verdict a été un peu plus clément. Ainsi, ce supporter, contre lequel le procureur avait requis une peine plus lourde, a été sanctionné de 3 mois de prison ferme. Onze autres fans ont, eux, écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis. Enfin, les deux derniers ont été relaxés.