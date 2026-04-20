Real Madrid : Florentino Pérez pourrait bientôt sortir du silence

Éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich et deuxième du classement de Liga, à neuf points du FC Barcelone, le Real Madrid va boucler une deuxième saison sans avoir remporté de trophées majeurs. Et ça, Florentino Pérez ne va pas l’accepter.

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En attendant de voir si le patron de la Casa Blanca conservera ou non Alvaro Arbeloa au poste d’entraîneur, The Athletic confirme qu’une rencontre entre Arbeloa et sa direction aura bientôt lieu. Mais ce n’est pas tout. le média ajoute que «Pérez envisage de s’exprimer publiquement sur la situation du club avant la fin de la saison.»