Équipe de France : Johan Micoud s’attaque au bilan de Didier Deschamps

Alors que Didier Deschamps a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la petite finale perdue face à l’Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026, de nombreux joueurs lui ont rendu un vibrant hommage, à l’image de Rayan Cherki ce lundi. Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Certaines figures du football français continuent de se montrer très critiques envers l’homme qui a conduit les Bleus au sacre mondial en 2018.

La suite après cette publicité

On me parle constamment de « Didier la gagne ».Pour info Scaloni(8 ans à la tête de la sélection argentine)et De La Fuente(4 ans à la tête de la sélection espagnole) ont un palmarès plus important que Deschamps qui est resté 14 ans sélectionneur de l’équipe de France.Bonne soirée — Johan (@jomicoud) July 20, 2026

C’est notamment le cas de Johan Micoud, ancien international français (17 sélections) et ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, du Werder Brême ou encore de Parme, aujourd’hui consultant. Sur son compte X, Micoud s’en est directement pris à Didier Deschamps : « on me parle constamment de "Didier la gagne". Pour info, Scaloni (8 ans à la tête de la sélection argentine) et De La Fuente (4 ans à la tête de la sélection espagnole) ont un palmarès plus important que Deschamps qui est resté 14 ans sélectionneur de l’équipe de France. Bonne soirée ». DD appréciera…