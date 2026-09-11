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Ligue 1

L’avis fort de Khvicha Kvaratskhelia sur le Ballon d’Or

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp

Cette semaine, Ousmane Dembélé (29 ans) a confié qu’il voyait le Ballon d’Or rester entre les mains d’un joueur du PSG. Questionné par The Athletic, Kvicha Kvaratskhelia a admis que le groupe en parle « parfois » dans le vestiaire. Puis il a ajouté : « quand je suis arrivé ici, quand nous avons tout gagné et quand Ousmane a gagné le Ballon d’Or, je lui disais que je venais ici pour l’aider à gagner le Ballon d’Or et la Ligue des Champions (…) Si vous demandez à chaque joueur, nous ne pensons pas vraiment aux trophées individuels, cela vient du succès de l’équipe. Et (pour) ceux qui décident (du Ballon d’Or), c’est leur travail. »

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Il ne faut pas compter sur le Géorgien pour partir en campagne. Il est en revanche fier de représenter son pays au plus haut niveau. « C’est un plaisir d’être un exemple pour les enfants géorgiens, mais bien sûr c’est aussi une pression, car chaque fois que vous entrez sur le terrain, vous devez être un exemple pour eux, car ils regardent chaque action. Venir d’un petit pays et réussir en est un exemple. Je leur montre que tout est possible et que si tu as un rêve, tu peux le réaliser.» Il pourrait les rendre encore plus fiers en soulevant le Ballon d’Or. Son coéquipier, Ousmane Dembélé, fait d’ailleurs partie de ses soutiens. « C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs ailiers, l’un des meilleurs joueurs du monde. L’an dernier, il a fait une saison incroyable — il est très, très important pour nous. Il a tellement de surnoms qu’on l’appelle 'Le Meilleur’ ici ou 'Kvaradona’. » Le prochain pourrait être Ballon d’Or 2026. Réponse dans quelques semaines…

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