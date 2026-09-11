Liverpool : Iraola donne des nouvelles de Barcola

Sorti à la 60e minute de la rencontre de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, Bradley Barcola semblait touché au mollet. Le soir même, son entraîneur Andoni Iraola assurait qu’il s’agissait en réalité de crampes, l’ailier français n’ayant pas joué en tout début de saison. Et il a de nouveau donné des nouvelles de sa recrue phare en conférence de presse, à la veille de recevoir Fulham en Premier League.

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« Nous devons encore nous entraîner cet après-midi, mais pour Barcola, il ne s’agissait que de crampes. Il a fini le match fatigué, donc nous devons évaluer la situation, mais il n’y a pas de blessure et il devrait être disponible si tout se passe normalement », a assuré Iraola, qui a également évoqué un possible retour de Hugo Ekitike en janvier prochain.