À 34 ans, Neymar traverse une nouvelle saison mouvementée avec Santos. De retour dans son club formateur, le Brésilien peine toujours à retrouver une continuité physique et sportive, lui qui a été régulièrement freiné par les blessures. En 2026, il a ainsi manqué 15 rencontres pour des raisons médicales et quatre autres en raison de suspensions. Malgré ces absences, l’ancien Parisien conserve une certaine efficacité avec huit buts et trois passes décisives en 17 matchs de championnat. Mais ses performances sont constamment éclipsées par ses pétages de plomb et ses nombreuses sorties médiatiques qui font couler beaucoup d’encre dans son pays natal. Fin octobre, il avait été exclu pour avoir couvert sa bouche pour s’invectiver avec un adversaire. Il y a cinq jours, le Ney avait insulté les supporters de Coritiba après la victoire de son équipe.

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La dernière incartade en date remonte à ce lundi soir, à l’occasion de la réception de Grêmio. Battu 2-0 par le 15e du championnat, Santos a laissé filer trois points précieux dans la course aux qualifications pour la prochaine Copa Libertadores. Une défaite que Neymar a visiblement eu beaucoup de mal à digérer. Arborant une teinture blonde comme beaucoup de ses coéquipiers, le numéro 10 s’est montré particulièrement provocateur tout au long de la rencontre malgré un match intéressant dans le contenu. Dès le coup d’envoi, il a tenté un coup du sombrero audacieux, mais totalement manqué. Il a également cru pouvoir ouvrir le score sur un coup franc, avant de voir son but refusé, l’arbitre n’ayant pas encore sifflé l’autorisation de jouer. Une décision qui a provoqué son ire contre le corps arbitral.

Neymar envoie une charge à l’arbitre

Au coup de sifflet final, le Brésilien a surtout choisi de s’en prendre directement à l’arbitrage, estimant ne pas avoir été suffisamment protégé face aux interventions musclées de ses adversaires. Interrogé après la rencontre, il s’est totalement emporté contre Ramon Abatti Abel, l’officiel du soir : «je pense que l’arbitre a fait tout ce qu’il voulait. Il n’a pas donné de carton jaune. J’ai subi, si je ne me trompe pas, plus de dix fautes en première mi-temps. C’est inacceptable ! Je ne sais pas combien… Il faut qu’on me casse la jambe ? Je dribble, le gars me tire, me percute, et ce n’est pas une faute. Ce n’est pas parce que je suis habile et que je peux dribbler que ça me donne un avantage. Il faut les marquer. Ramon Abatti Abel était très mauvais aujourd’hui, très mauvais. Ça a pénalisé notre équipe.»

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Et Neymar ne s’est pas arrêté à ses déclarations. Toujours aussi remonté après cette défaite, l’ancien joueur du FC Barcelone a prolongé son agacement sur la pelouse en refusant notamment de serrer la main de Martin Braithwaite au terme de la rencontre. Une nouvelle scène de tension qui vient s’ajouter à ses récents débordements. Sur le plan comptable, cette défaite complique les ambitions de Santos, désormais neuvième avec 50 points, à quatre longueurs de la quatrième place. «C’est un très mauvais résultat. On ne s’attendait vraiment pas à perdre, pour nous, c’était une victoire assurée», a d’ailleurs concédé Neymar après le match. Il ne reste plus que deux journées au club brésilien pour tenter de décrocher son billet pour les qualifications de la prochaine Copa Libertadores.