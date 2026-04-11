On pourrait avoir 5 quarantenaires à la Coupe du Monde 2026

Ce serait du jamais vu. Pour la première fois de l’histoire, on pourrait voir cet été cinq joueurs âgés de plus de 40 ans arpenter les pelouses de la Coupe du Monde. En plus des légendes Cristiano Ronaldo et Luka Modríc, Guillermo Ochoa (40 ans) a des chances de participer à son cinquième Mondial avec le Mexique. Pareil pour Edin Džeko (40 ans), qui devrait disputer son deuxième tournoi international avec la Bosnie douze ans après la Coupe du Monde au Brésil. Ce même Brésil que Thiago Silva rêve de représenter pour sa dernière danse. Revenu en forme avec Porto, le défenseur de 41 ans a déjà publiquement annoncé son envie de participer au Mondial. Pour Carlo Ancelotti, c’est une véritable possibilité.

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« Si Thiago Silva peut prétendre à jouer le Mondial à 41 ans ? Je ne regarde jamais la date de naissance sur le passeport, indique le coach italien pour France Football. Tous les joueurs brésiliens peuvent prétendre être dans cette liste pour la Coupe du monde. Peu importe s’il a 41 ans. S’il mérite d’y être, il y sera. L’âge n’est pas un souci. Regardez Maldini qui avait presque 39 ans quand il a gagné une finale de Ligue des champions ou Luka Modríc qui a 40 ans aujourd’hui. » L’ancien Parisien sait ce qu’il lui reste à faire.