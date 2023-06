L’OM aimerait se séparer d’Arkadiusz Milik, mais…

La suite après cette publicité

Les retours de prêts vont être un sujet dans absolument tous les clubs. Qu’ils soient européens, mondiaux ou français. Cela va bien évidemment être le cas du côté de l’Olympique de Marseille. Évidemment les cas Strootman, Radonjic et Luis Suarez sont d’ores et déjà réglés. Mais ce n’est pas le cas de tous les autres.

On pense notamment à Isaak Touré, qui s’est bien débrouillé du côté d’Auxerre et d’autres, qui ont un peu moins réussi (Amavi, Lirola, De la Fuente et d’autres). Un autre cas est aussi en suspens, c’est celui d’Arek Milik (29 ans). La Juventus avait payé pour son prêt (2 M€) et avait une option d’achat. Cette dernière ne sera pas levée.

Si Alexis Sanchez part…

Alors, forcément, on se pose des questions. Pour le joueur, on n’exclut pas un revirement de situation de la Vieille Dame, qui aimerait bien se le faire prêter à nouveau, tandis que la Lazio lui fait les yeux doux. Toutefois, on reste attentif au choix du futur entraîneur. Ce qui, évidemment, pour bien rebattre les cartes pour l’international polonais. Pour autant, dans l’entourage du club marseillais, on ne se pose pas les mêmes questions.

A l’heure actuelle, la tendance forte reste évidemment à un départ. Même si on reconnaît le talent du joueur, qu’il a marqué des buts sous les couleurs olympiennes, on n’envisage pas vraiment son retour. En revanche, on regarde attentivement le choix d’Alexis Sanchez. Si ce dernier partait, il se pourrait qu’on réfléchisse un peu autrement à l’avenir de Milik sous la tunique phocéenne…