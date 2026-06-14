CdM 2026, Pays-Bas : Gravenberch ne crache pas sur le nul face au Japon

Après le match nul concédé face au Japon (2-2) lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026 à Arlington, Ryan Gravenberch, auteur des deux passes décisives néerlandaises, a livré une analyse lucide de la prestation néerlandaise. Le milieu des Oranje a reconnu un match globalement maîtrisé par séquences, malgré les regrets liés au scénario et au résultat final.

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« Au premier et au deuxième temps, nous avons créé quelques occasions. Il s’est passé ce qui s’est passé, mais je pense que nous avons bien joué. Au premier temps, j’étais en dessous du niveau parce que c’était difficile, je n’arrivais pas à me trouver avec Reijnders. Nous voulions gagner, mais le match nul a de la valeur », a-t-il expliqué à NOS, conscient des ajustements nécessaires mais sans dramatiser ce premier résultat dans la compétition.