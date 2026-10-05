Ligue des Nations : l’Équipe de France étrille la Belgique en 14 minutes

La France recevait la Belgique ce lundi soir au Stade de France, à Saint-Denis, pour la 4e journée de la Ligue des Nations. Leaders du groupe 1 avec 7 points avant le coup d’envoi, les Bleus de Zinédine Zidane pouvaient conforter leur première place après leur succès obtenu à Bruxelles la semaine précédente (1-0), tandis que les Diables Rouges, deuxièmes avec 6 points, espéraient mettre fin à leur série de six défaites consécutives face aux Tricolores. Pour cette rencontre arbitrée par l’Écossais Nicholas Walsh, Zidane alignait un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans le but, une charnière inédite composée de Maxence Lacroix et Leny Yoro, ainsi que Estéban Lepaul en pointe aux côtés d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. En face, Mark van Bommel optait également pour un 4-3-3 avec Koen Casteels remplacé par Maarten Vandevoordt dans les cages et Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque. Les Bleus ont rapidement pris le contrôle des opérations avec une forte possession et plusieurs situations dans la surface belge.

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Dès la première minute, Ousmane Dembélé manquait son tir après avoir repiqué dans l’axe, avant que les Tricolores ne multiplient les offensives avec Barcola, Akliouche et Lepaul. Vandevoordt s’interposait notamment devant Barcola (16e), tandis que Lepaul manquait de peu la reprise sur un centre de Diouf avant de voir sa frappe en pivot être captée par le gardien belge (23e). Malgré 67 % de possession et sept tirs après 25 minutes, la France manquait de précision dans le dernier geste et se faisait finalement surprendre. Sur une magnifique passe de Roméo Lavia dans le dos de la défense, Dodi Lukebakio se présentait seul face à Restes et ouvrait le score d’une frappe du gauche en lucarne (35e, 0-1). Les Bleus continuaient de pousser sans parvenir à égaliser avant la pause, tandis que la Belgique, très réaliste, rentrait aux vestiaires avec cet avantage d’un but.

Les changements de Zizou ont tout changé

Au retour des vestiaires, les Français s’installaient immédiatement dans le camp belge, mais peinaient toujours à trouver la faille dans un bloc bien regroupé. Dembélé manquait notamment une occasion dans la surface (53e), avant que Vandevoordt ne réalise une nouvelle parade décisive devant Lepaul (59e). Face aux difficultés de son équipe, Zidane décidait alors de renouveler son animation offensive avec un triple changement à l’heure de jeu, faisant entrer Michael Olise, Rayan Cherki et Lucas Da Cunha à la place de Dembélé, Akliouche et Manu Koné. Les entrants apportaient rapidement davantage de danger. Olise se signalait d’une frappe captée par Vandevoordt (63e), avant que Cherki ne mette le feu à la défense belge avec plusieurs initiatives. Le joueur de Manchester City était tout proche d’égaliser sur une frappe enroulée du droit repoussée par Vandevoordt (67e), puis trouvait Olise dans la surface quelques instants plus tard.

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La pression française finissait finalement par payer dans le dernier quart d’heure. Désiré Doué, entré en jeu, égalisait d’une frappe croisée du gauche à ras de terre après s’être retourné devant la surface sur un service de Da Cunha (77e, 1-0), inscrivant ainsi son quatrième but avec les Bleus pour sa 19e sélection. Portée par un Stade de France en ébullition, la France continuait de pousser et prenait finalement l’avantage quatre minutes plus tard. Olise percutait côté gauche avant de servir en retrait Rayan Cherki, qui surgissait au premier poteau pour reprendre du gauche. Le ballon était touché par le pied puis le bras de Vandevoordt avant de finir au fond des filets (81e, 2-1). Et la foudre ne s’arrêtait pas là puisque Olise a profité d’un magnifique mouvement avec Doué dans les petits espaces pour y aller de son but (88e, 3-1). Quelques secondes plus tard, le Parisien trouvait encore admirablement l’attaquant du Bayern pour un quatrième but (90e, 4-1). En moins de 15 minutes, les Bleus ont déroulé face à la Velgique, tenant un précieux succès qui valide un retournement de situation spectaculaire après avoir été menés pendant près d’une heure. Une belle façon de boucler la première trêve de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.