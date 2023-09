Getafe : Jude Bellingham a joué un rôle clé dans le transfert de Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Après un an et demi sans jouer au football, Mason Greenwood s’apprête à refouler les pelouses, mais pas celles de Premier League. L’international anglais, écarté du groupe de Manchester United après l’enquête interne menée par le club dans son affaire de violences conjugales, a en effet été prêté pour une saison à Getafe. Et à en croire les propos de son nouvel entraîneur José Bordalás, Jude Bellingham a joué un rôle clé dans son choix.

«Mason (Greenwood) est ami avec Jude Bellingham. Il lui a conseillé de venir dans le championnat espagnol», a-t-il indiqué. Pour rappel, le club de Getafe se situe dans la banlieue de Madrid, ce qui pourrait faciliter les retrouvailles entre les deux joueurs cette saison.