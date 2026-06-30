Al-Ittihad a tenté d’enrôler Pierre Sage

Avant de s’engager avec Crystal Palace, Pierre Sage a été courtisé par l’Arabie saoudite. Selon nos informations, le club saoudien d’Al-Ittihad, cinquième du dernier championnat de Saudi Pro League, a tenté de convaincre le technicien français avec une offre financière très importante. Malgré un salaire largement supérieur à celui proposé en Angleterre, Sage a décliné l’approche, privilégiant avant tout le projet sportif des Eagles.

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Le 15 juin dernier, l’ancien entraîneur du RC Lens s’est officiellement engagé pour trois saisons avec Crystal Palace, où il a succédé à Oliver Glasner. S’il a largement augmenté son salaire par rapport à son passage dans le Nord de la France, Pierre Sage a surtout été séduit par la possibilité de découvrir la Premier League et de poursuivre sa progression au plus haut niveau, plutôt que de céder aux sirènes de l’Arabie saoudite.