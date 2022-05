Bilbao : Raúl Garcia prolonge l'aventure

En fin de contrat avec l'Athletic Bilbao, Raúl Garcia (35 ans) a prolongé, ce lundi, d'un an son aventure avec le club basque. Attaquant phare de l'Athletic Club depuis 2015, l'ancien joueur des Colchoneros jouera donc une huitième saison sous la tunique rouge et blanche.

«Le n°22 va maintenant entamer sa huitième saison en tant que Lion. Avec 293 matchs et 80 buts pour l’Athletic, il est déjà une légende du club. De plus, sept de ces buts sont venus cette saison, six en LaLiga et un en demi-finale de copa contre Valence CF», peut-on lire au sein du communiqué. Par ailleurs, le club a rendu hommage à son attaquant à travers une vidéo de dix minutes publiée sur Twitter. Dans ce «un jour avec Raúl Garcia» nous rentrons dans la vie privée de l'homme ainsi que du footballeur.