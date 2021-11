LdC, Chelsea : la belle anecdote d'Édouard Mendy sur N'Golo Kanté

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea en janvier dernier, les Blues sont devenus une véritable machine à gagner, extrêmement difficile à manœuvrer. Si les pensionnaires de Stamford Bridge confirment qu'ils sont une équipe redoutable en cette saison 2021-2022, en témoignent leur place de leader en Premier League ou encore leur qualification acquise en 8e de finale de la Ligue des champions, l'excellent travail réalisé par l'ancien coach du PSG a été concrétisé avec la victoire en finale de C1 contre Manchester City (1-0), le 29 mai dernier. Au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS et diffusé ce dimanche, Édouard Mendy, qui a joué un rôle déterminant dans la conquête de ce titre de champion d'Europe, a raconté une belle anecdote au sujet de son coéquipier N'Golo Kanté.

« Je pense que j'ai la meilleure anecdote de la saison. (Le jour du premier match de la campagne 20-21 en C1, contre le Séville FC, 0-0, à Stamford Bridge) On est à la marche avec N'Golo (Kanté), Kurt (Zouma) et Olivier (Giroud). N'Golo, il est en confiance, il dit "les gars je pense que cette année on va gagner la Ligue des champions". Il me dit "ouais, je sais pas, j'ai un pressentiment". Première journée hein. Je lui dis "attends de voir ce soir, comment ça va se passer". Et là, t'as Séville, honnêtement, c'était le match le plus dur qu'on a eu le de la phase de poules. Ils sont venus chez nous, ils nous ont mis un pressing de malade, ils avaient la possession du ballon 70% du temps. N'Golo je crois qu'il a couru 13 kilomètres... À la fin du match, je lui ai reposé la question. Il m'a dit "je crois qu'on va attendre un peu avant de dire ça" (rires) », a ainsi expliqué l'ancien gardien du Stade Rennais. N'Golo Kanté, le visionnaire...