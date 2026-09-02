PSG (F) : les Parisiennes se qualifient en Ligue des Champions face à Francfort

Le Paris Saint-Germain féminin a dû s’employer jusqu’au bout pour décrocher son billet pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Accrochées par l’Eintracht Francfort au terme du temps réglementaire (1-1), malgré l’ouverture du score de Merveille Kanjinga et une supériorité numérique après l’expulsion d’Hayley Raso, les Parisiennes ont finalement fait la différence durant les prolongations. Kanjinga s’est offert un doublé avant que Sakina Karchaoui ne vienne définitivement faire basculer la rencontre en faveur du PSG.

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Les joueuses de Paulo Cesar s’imposent finalement 5-1 et valident ainsi leur présence parmi les équipes engagées dans la phase de ligue de la C1 féminine. Une qualification importante pour le club parisien, qui avait dû passer par ce tour de qualification après sa troisième place en championnat la saison dernière. Karchaoui a notamment inscrit un deuxième but sur penalty, tandis qu’Ajibade a parachevé le succès parisien dans les dernières secondes. Le PSG rejoint donc l’OL Lyonnes et le Paris FC et permet à la France de compter trois représentants dans cette nouvelle phase de la compétition.