Real Madrid : Dani Ceballos assume son erreur face à Osasuna
Quelques heures après la défaite du Real Madrid face à Osasuna (2-1), Dani Ceballos a pris ses responsabilités et s’est excusé publiquement pour son erreur sur le deuxième but des locaux. Sur son compte « X », le milieu de terrain a écrit : « j’assume mes responsabilités », accompagné d’un emoji d’excuses et d’une photo du match. L’Espagnol avait perdu le ballon dans sa moitié de terrain, permettant à Raúl García d’inscrire un but splendide, scellant la victoire d’Osasuna.
Cette prise de parole intervient alors que Ceballos peine à s’imposer comme titulaire pour sa 5e saison au club. Sous les ordres de Xabi Alonso puis d’Álvaro Arbeloa, son temps de jeu est resté limité : avec seulement 144 minutes jouées sur plus de 900 depuis l’arrivée du nouvel entraîneur. Malgré l’absence de plusieurs milieux créatifs, il n’a pas encore trouvé la régularité nécessaire pour convaincre…
