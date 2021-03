Fiorentina : Valentin Eysseric craint le chômage

Depuis son retour de prêt du FC Nantes en 2019, Valentin Eysseric avait totalement disparu des radars. Hors du groupe depuis deux saisons avec la Fiorentina, le Français revit peu à peu depuis qu’il a réintégré l'équipe de la Viola avec Prandelli. Il a déjà inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive depuis son retour en 2021.

La suite après cette publicité

Dans les colonnes de Nice Matin, l’ancien Niçois s’est confié sur sa période compliquée. « Je n’existais plus, j’avais disparu des radars. J’ai pensé à l’après-football, me suis demandé ce que je pouvais faire plus tard. En ce moment, je rejoue, mais il y a trois mois, je ne faisais pas le fier. J’étais inquiet quand je pensais à la fin de mon contrat », a-t-il expliqué. À bientôt 29 ans, Valentin Esseyric craint aussi de ne pas trouver de club à la fin de son bail en juin prochain. « Ça me fait peur de me dire que je suis en fin de contrat, etc. En fait, j’ai peur de ne plus jouer au football. Dans mon esprit, je suis au chômage dans trois mois. »