Nice - PSG : les compositions probables

Un rendez-vous décisif. Voilà ce qui attend le Paris Saint-Germain, leader du championnat, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, ce samedi à 21 heures. Opposés à l’OGC Nice, les Parisiens, défaits à Rennes avant la trêve internationale puis contre Lyon le week-end dernier, se doivent de réagir. Sous la pression du RC Lens et de l’Olympique de Marseille, les Rouge et Bleu n’ont, en effet, plus le droit à l’erreur, au risque de vivre une fin de saison à haut risque.

Si une nouvelle défaite pourrait aussi sonner le glas de l’aventure parisienne de Christophe Galtier, qui retrouvera son ancien club, le Gym doit lui se relancer après 4 matches nuls consécutifs. Invaincus depuis le 2 janvier dernier, les Aiglons, accrochés par Angers la semaine passée, auront d’ailleurs l’opportunité de se rapprocher du top 5. Huitième de Ligue 1 avec 45 unités, Nice reste, par ailleurs, sous la pression de Lyon et Lorient.

Privé de Youcef Atal, Sofiane Diop et Jordan Lotomba, Didier Digard devrait ainsi opter pour un 3-4-3. Devant Kasper Schmeichel, aligné dans les cages niçoises, Jean-Clair Todibo, Dante et Youssouf Ndayishimiye sont pressentis pour former la défense azuréenne. Dans l’entrejeu et bien aidé par Alexis Beka Beka et Melvin Bard, présents sur les ailes, Hicham Boudaoui devrait lui être associé à Aaron Ramsey. Enfin, sur le front de l’attaque, Khephren Thuram et Gaëtan Laborde pourraient accompagner Terem Moffi, buteur face au SCO d’Angers. De son côté, Christophe Galtier devra lui se passer de Marco Verratti, Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Neymar (cheville), absents jusqu’en fin de saison.

Pour cette rencontre importance, l’ancien technicien niçois devrait donc aligner un 5-3-2. Dans les buts, Gigio Donnarumma serait ainsi protégé par Danilo Pereira, Marquinhos et Sergio Ramos. Bien aidés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes, sur les côtés, Vitinha, Fabian Ruiz et Renato Sanches devraient quant à eux composer le milieu de terrain. Enfin, Lionel Messi, sifflé par le public parisien le week-end dernier, accompagnera Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Pour rappel, le buteur parisien a créé un petit séisme en dénonçant une vidéo promotionnelle publiée par le club de la capitale…

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 66 29 21 3 5 68 29 39 8 Nice 45 29 11 12 6 38 26 12

