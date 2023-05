Man City : Pep Guardiola estime qu’Arsenal doit être content d’être sur le podium

La suite après cette publicité

Dans le sprint final en Premier League, Arsenal a perdu des plumes ces dernières semaines. En tête du Championnat, les Gunners ont fini par céder face à la pression de Manchester City. La formation de Mikel Arteta n’est désormais plus maitre de son destin. De quoi décevoir les supporters qui espéraient un nouveau titre. Interrogé pour Sky Sports sur le parcours des Gunners, Pep Guardiola a estimé qu’Arsenal pouvait déjà être content d’être qualifié pour la Ligue des Champions.

«Ils ont perdu le dernier match et ils sont tristes ? Mais non, je suis sûr qu’ils doivent être heureux parce qu’ils ont réalisé un exploit incroyable. Après sept ans, ils ont remporté le titre le plus important de la saison pour le club : se qualifier pour la Ligue des champions. Parce que financièrement, niveau prestige, au niveau du recrutement et pour beaucoup de choses, c’est le titre le plus important aujourd’hui, de loin. Il est déjà là pour eux.»

À lire

Man City : Pep Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne