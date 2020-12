Nantes : Raymond Domenech a ciblé sa priorité pour le mercato

L'officialisation de l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc de touche du FC Nantes pourrait intervenir ce samedi à en croire L'Équipe et 20 Minutes. Le futur technicien des Canaris s'est déjà mis au travail.

Et toujours selon les informations de 20 Minutes, l'ancien sélectionneur des Bleus a déjà un chantier prioritaire : renforcer sa défense lors du mercato. Le maintien parmi l'élite passe par là pour le coach, les Nantais ayant la 5e plus mauvaise arrière-garde de L1 depuis le début de la saison (30 but encaissés).