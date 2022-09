Barça : la mise au point musclée de Busquets sur son avenir

En fin de contrat en juin 2023, Sergio Busquets (34 ans), la colonne vertébrale du Barça depuis plus de 10 ans maintenant, pourrait bien dire au revoir au club avec qui il a tout gagné. Par ailleurs, il s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse avec l'Espagne, rien n'est fait à ce stade de la saison.

« Je ne peux rien dire parce qu’il n’y a rien. Toutes les rumeurs qui ont circulé, ce n’était rien. Il n’y a rien d’officiel. Je verrai comment je me sens pendant la saison. Je veux profiter, ensuite je verrai. Il est clair que je n’ai plus 20 ans. A priori, c’est ma dernière année de contrat, mais on a rendu officielles des choses qui sont fausses. » explique le milieu défensif espagnol.