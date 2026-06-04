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La défaite de l’Équipe de France inquiète les réseaux

Par Arthur Leopole
France 1-2 Côte d'Ivoire

Les Bleus de Didier Deschamps n’avaient encore jamais perdu un match de préparation avant une Coupe du monde. Mais il faut bien une première. Et celle-ci a eu lieu ce soir, à la Beaujoire, face à la Côte d’Ivoire (1-2). Après une très bonne première période, les Français se sont fait surprendre au retour des vestiaires par les hommes d’Emerse Faé. Une défaite qui va peut-être permettre de remettre les têtes à l’endroit, mais qui a surtout semé un vent de panique auprès des supporters français, à quelques jours du début du Mondial.

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