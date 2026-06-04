La défaite de l’Équipe de France inquiète les réseaux

Les Bleus de Didier Deschamps n’avaient encore jamais perdu un match de préparation avant une Coupe du monde. Mais il faut bien une première. Et celle-ci a eu lieu ce soir, à la Beaujoire, face à la Côte d’Ivoire (1-2). Après une très bonne première période, les Français se sont fait surprendre au retour des vestiaires par les hommes d’Emerse Faé. Une défaite qui va peut-être permettre de remettre les têtes à l’endroit, mais qui a surtout semé un vent de panique auprès des supporters français, à quelques jours du début du Mondial.