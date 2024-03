OM-PSG : Danilo Pereira est satisfait de la prestation parisienne

Une défaite frustrante pour l’OM. En supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, le club de la Canebière s’est incliné sur deux contres rondement menés par le PSG. De son côté, le club de la capitale jubile. Même avec un joueur de moins, les Parisiens ont montré du caractère pour réaliser une deuxième période de qualité qui leur a permis d’aller chercher la victoire face à l’ennemi. Un succès dans un Classique haletant qui fait forcément des émules dans les rangs parisiens comme Danilo Pereira.

«Pas facile à aller chercher, a confié le Portugais au micro de Prime Vidéo. Ici, c’est toujours difficile. On est venus ici pour la victoire. Notre première mi-temps n’est pas bonne mais avec dix hommes, on a montré ce qu’était le PSG. C’est ça : une équipe qui se bat pour la victoire. La première mi-temps, on a pas bien défendu. Avec un homme en moins, on a tout donné. On est content de cette victoire.»