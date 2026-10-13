Equipe de France : Thierry Henry juge les débuts de Zidane

Zinedine Zidane a fait ses débuts en équipe de France durant la dernière trêve. Les Bleus ont débuté cette nouvelle aventure par trois victoires et un nul en Ligue des Nations, et une belle communion avec un public conquis. Tout n’a pas été parfait, d’autant que son capitaine, Kylian Mbappé, s’est blessé dès le premier match, mais la satisfaction est tout de même globale. Thierry Henry se dit enthousiasmé par les premiers matchs des Bleus avec le nouveau sélectionneur. «Contre l’Italie, nous avons fait match nul 1-1. Ce n’était peut-être pas le match parfait, mais dans l’ensemble, je dirais que Zizou a vraiment bien démarré, je dois le reconnaître. C’est toujours mieux de commencer comme ça, car sinon, les gens vont commencer à se poser des questions. Mais je suis très heureux pour lui, très heureux pour l’équipe. On pourra juger cette équipe, je dirais, sans vouloir manquer de respect à l’Italie, à la Turquie et à la Belgique quand on affrontera peut-être l’Espagne, le Portugal ou l’Angleterre. Mais pour l’instant, je suis très content pour l’équipe.»

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L’ancien meilleur buteur des Bleus joue même le jeu des comparaisons sur le plateau de CBS, diffuseur de la Ligue des Champions. «Les gens se demandent toujours ce qu’a fait Didier Deschamps et quelle était la différence. Il ne s’agit pas tant de comparer les deux que ça. Mais Zizou a davantage mis l’accent sur un jeu de position pour contrôler le ballon, souligne Thierry Henry. On pouvait voir que Da Cunha a commencé à jouer, il est à l’aise avec le ballon. Il l’a donc aligné au milieu de terrain la plupart du temps, car il voulait mettre la pression et garder le ballon, ce n’était peut-être pas le cas auparavant. Ça ne veut pas dire que cette nouvelle approche n’a pas porté ses fruits. C’est ce qu’il essaie de faire, et ça a plutôt bien fonctionné depuis son arrivée. Bien sûr, ça ne fait que quatre matchs, mais il sera intéressant de voir comment il va gérer tout ça quand Kylian Mbappé sera de retour, d’autant plus que Mbappé a quitté le terrain après le premier match.»